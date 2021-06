Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

A seleção portuguesa de futebol decide o futuro no Euro2020 e, se pontuar frente à França, em Budapeste, na terceira jornada do Grupo F, garante a passagem aos oitavos de final.

Os campeões europeus defrontam os campeões do mundo a partir das 20:00 (hora de Lisboa), à mesma hora a que a Alemanha defronta os húngaros, em Munique.

Portugal ocupa o terceiro lugar, com três pontos, os mesmos dos alemães.

A qualificação de Portugal para os 'oitavos' fica garantida em caso de empate ou vitória sobre os franceses e mesmo uma derrota por dois golos de diferença também colocará a formação lusa na próxima fase, como um dos quatro melhores terceiros classificados, desde que a Hungria não vença a Alemanha.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Cinemateca Francesa inicia um ciclo de homenagem ao produtor português Paulo Branco, que prevê a exibição de 36 filmes, em Paris, desde "Francisca" (1980), de Manoel de Oliveira, a "A Herdade" (2019), de Tiago Guedes.

"Devemos a este produtor inspirado e audacioso, que iniciou a sua atividade no cinema em Paris, como programador e exibidor, a emergência de uma parte maior da modernidade cinematográfica na Europa, a seguir ao final da década de 1970", escreveu a Cinemateca Francesa na apresentação deste ciclo.

Serão exibidos filmes como "A cidade branca" (1982), de Alain Tanner, "O estado das coisas" (1982), de Wim Wenders, "Casa de lava" (1994), de Pedro Costa, "Branca de neve" (2000), de João César Monteiro, e "Cosmopolis" (2012), de David Cronenberg.

O ciclo abre hoje à noite, com "O rei das rosas" (1986), de Werner Schroeter, numa sessão em que estará o produtor, e segue na tarde de quinta-feira com "Cosmos" (2014), de Andrzej Zulawski. Até ao final do mês, serão ainda exibidas outras produções de Paulo Branco, nomeadamente "Mistérios de Lisboa" (2009), de Raoul Ruiz, e "Maine Océan" (1985), de Jacques Rozier. O ciclo prolongar-se-á pelo mês de julho.

O ciclo estava previsto para fevereiro deste ano, mas foi adiado por causa da pandemia e do encerramento da Cinemateca Francesa.

DESPORTO

Na jornada de hoje do Grupo E do europeu de futebol, a Espanha, campeã em 2008 e 2012, é terceira, com dois pontos, e está obrigada a vencer a Eslováquia, terceira com três, para não depender de terceiros para se apurar. Um empate apura a Eslováquia e pode apurar a Espanha, se a Polónia não vencer a Suécia.

Já apurada, a Suécia, que lidera com quatro pontos, tenta assegurar a vitória no grupo, enquanto a Polónia, treinada por Paulo Sousa e que é última com um ponto, apenas se apura com um triunfo.

ECONOMIA

O Governo reúne-se hoje com as confederações patronais e sindicais, no âmbito da Concertação Social, para fazer um ponto de situação das medidas criadas para enfrentar a pandemia de covid-19.

Segundo a informação disponível no 'site' do Conselho Económico e Social, na reunião serão ainda abordados "outros assuntos".

Com início marcado para as 10:30, a reunião será realizada por videoconferência devido aos constrangimentos da pandemia.

INTERNACIONAL

A saída de todos os combatentes estrangeiros e a realização de eleições em dezembro são os principais objetivos da segunda conferência de Berlim sobre a Líbia.

O encontro visa também tratar da aplicação dos acordos da primeira conferência, em janeiro de 2020, consolidar o cessar-fogo e aumentar a segurança no país do Norte de África rico em petróleo e em crise permanente desde 2011.

Pela primeira vez, o governo de transição líbio participará nesta conferência dos ministros dos Negócios Estrangeiros, com representantes de 12 países, entre os quais a Rússia, Turquia, Estados Unidos, Egito, França e Itália, e de várias organizações internacionais.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A resposta e o apoio regional no combate ao "terrorismo" em Cabo Delgado, norte de Moçambique, vão estar hoje em debate na cimeira extraordinária da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que decorre em Maputo.

Outros temas que serão abordados pelos chefes de Estado e de Governo da organização regional são, segundo uma nota da SADC, a segurança alimentar e nutricional, género e desenvolvimento, bem como progressos alcançados no combate ao VIH/sida e à pandemia de covid-19.

A cimeira vai também avaliar os resultados alcançados na prossecução do lema "SADC: 40 Anos Construindo Paz e Segurança e Promovendo Resiliência Face aos Desafios Globais".

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, vai presidir à cimeira, na qualidade de presidente em exercício da SADC.

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, é um dos participantes nos Encontros Anuais do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), que arrancam hoje até sexta-feira, em Abidjan, na Costa do Marfim, e que abordarão temas como a gestão e a sustentabilidade da dívida, as alterações climáticas e o crescimento verde, e a criação de um sistema de defesa de cuidados de saúde em África.

No lançamento dos Encontros Anuais, que em formato virtual, o presidente do banco, Akinwumi Adesina, defendeu que a recuperação económica no continente vai depender do acesso às vacinas contra a covid-19.

O BAD é uma entidade financeira multilateral vocacionada para financiar o desenvolvimento, cujos acionistas são os governos africanos e outros países não regionais, como por exemplo Portugal.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas discute hoje a situação política e de segurança na República Centro-Africana, onde a ONU tem a Missão Multidimensional Integrada de Estabilização (Minusca).

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, participa na sessão, na qualidade de presidente da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos (CIRGL).

Na sua intervenção, o chefe de Estado angolano irá informar o Conselho de Segurança sobre os passos que a CIRGL tem dado na procura da paz e segurança para a República Centro-Africana.

PAIS

O serviço de transporte da Soflusa, que assegura a ligação fluvial entre Lisboa e Barreiro, vai estar interrompido hoje, a partir das 08:50 e até às 13:00, devido a um plenário dos trabalhadores.

Segundo a empresa, a interrupção do serviço de transporte da Soflusa está prevista na ligação Barreiro (distrito de Setúbal) - Terreiro do Paço (Lisboa) das 08:50 às 12:30, horários que correspondem, respetivamente, à saída do último barco antes da paralisação e do primeiro barco após o plenário dos trabalhadores.

Na ligação Terreiro do Paço -- Barreiro, a interrupção das carreiras fluviais prevê-se entre as 09:15 e as 13:00, informou a Soflusa.

Ainda de acordo com a Soflusa, "em caso de paralisação do serviço regular, os terminais são encerrados, nos períodos indicados, por questões de segurança".

Em comunicado, a Federação adiantou que os plenários dos trabalhadores vão servir para fazer "o balanço das lutas até agora desenvolvidas e como continuar a mobilização pela revisão dos Acordos de Empresa".

Na semana passada, nos dias 16 e 17 de junho, os trabalhadores da TTSL, que junta as duas empresas de serviço público de transporte fluvial (com uma administração comum), estiveram em greve parcial, de três e duas horas por turno, por a empresa manter a sua posição de "aumento de 0%" nas negociações salariais, depois de uma primeira luta em 20 de maio.

SOCIEDADE

O centro de vacinação contra a covid-19 do pavilhão 3 da Cidade Universitária, em Lisboa reabre, para vacinar pessoas acima dos 50 anos de idade sem agendamento.

Segundo a 'task force' que coordena o programa de vacinação, o centro terá ao seu serviço "28 militares dos três ramos das Forças Armadas e terá capacidade para administrar cerca de 1.200 doses diárias".

Por agora, o espaço será apenas dedicado à vacinação na modalidade 'casa aberta', "ficando disponível para a vacinação de primeiras doses de utentes com idade igual ou superior a 50 anos" inscritos nos agrupamentos de centros de saúde de Lisboa Norte e que não tenham sido infetados nos últimos seis meses.

O centro de vacinação vai funcionar sete dias por semana, entre as 09:30 e as 17:30 e os utentes que desejem informar-se em tempo real sobre a disponibilidade do espaço podem consultar o portal 'sala aberta' (https://salaaberta3.webnode.pt/).

O coordenador da `task force´ para o plano de vacinação contra a covid-19 é ouvido na Assembleia da República, na sequência das limitações do uso de vacinas devido às restrições etárias a que estão sujeitas.

A pedido do grupo parlamentar do PSD, a audição do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, por videoconferência, decorrerá na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social, em conjunto com a Comissão de Saúde.

O PSD pediu a audição parlamentar urgente do coordenador que organiza a logística da vacinação, depois deste ter admitido que as limitações de idade poderão condicionar a utilização de vários milhões de vacinas.

Recentemente, a vacina da Janssen, que estava recomendada para pessoas acima dos 50 anos, passou a poder ser administrada a homens a partir dos 18 anos, segundo uma norma da Direção-Geral da Saúde, que decidiu ainda que as pessoas com menos de 60 anos que foram vacinadas com uma dose da vacina da Astrazeneca podem receber a segunda dose de uma vacina da Pfizer ou da Moderna.