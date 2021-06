Casos de covid adiam prova de motocross

É mais um cancelamento de um evento na Calheta. Está adiado para 17 de Julho aquela que seria a 1.ª Prova do Campeonato Regional de Motocross da Madeira 2021 - Fajã da Ovelha, uma organização CDRPrazeres/Calheta Viva, que ia para a pista amanhã.

Tudo por causa do surgimento de 19 casos activos de covid-19 no município que motivou o cancelamento das comemorações do Dia do Concelho da Calheta e dos 20 anos da Rádio Calheta.

Ao DIÁRIO, esta manhã, o director de prova, Ricardo Andrade, anunciava a decisão, sublinhando que "foi mais difícil tomar este desfecho do que organizar toda a logística, mas tem de ser".

"Primeiro está a segurança e a saúde de todos", disse há instantes ao nosso jornal.

Também o clube da zona Oeste, na sua página do facebook, já justificou a medida: "Devido ao aparecimento de alguns casos de Covid-19 no concelho da Calheta, com origem em casos importados, a Direção do CDR Prazeres, em conjunto com Director da modalidade motocross, Ricardo Andrade e toda a sua equipa, consultando também, as entidades responsáveis do nosso concelho e da modalidade, decidiu adiar a 1 prova de Motocross do campeonato Regional, que estava agendada para amanhã ( domingo dia 27) na Pista da Faja Ovelha".

"Pedimos a todos os envolvidos, principalmente, aos pilotos e suas equipas, a maior compreensão para esta difícil decisão, mas em primeiro lugar, estará sempre a saúde pública. Esperamos estar todos juntos e mais fortes no próximo dia 17 Julho, data prevista para prova", adianta.

O município esteve 21 dias sem somar qualquer nova infecção por Covid-19, mas a 17 de Junho - há cerca de uma semana - registou três novos casos. Nesse mesmo dia, a Direcção Regional de Saúde (DRS) reportou mais 12 casos na Madeira, seis dos quais importados (três da Venezuela, dois da África do Sul e um da Dinamarca).