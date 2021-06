Alunos estrangeiros em Portugal e variante Delta em destaque nos jornais

Correio da Manhã:

- "Cheque da TAP travado em Bruxelas: 3,72 mil milhões até 2024 sem luz verde"

- "Extinção da Portugália em análise"

- "Duelo com a França é decisivo: 'Ir à final e vencer', Fernando Santos confiante"

- "Morre em lar após primeira dose"

- "Variante indiana domina em Lisboa"

- "Vacinas para 20 anos a partir de julho"

- "Queixa de assédio contra 'padre de ferro'"

- "Morte na A6: MAI esconde velocidade fatal"

- "Barómetro: PS cai, PSD cresce, Chega nos 10%"

- "Trabalho e Segurança Social: Ministério tem bandeira ao contrário"

- "Budapeste e Munique: Macaco falido viaja pela Europa com a seleção"

- "Seferovic pode sair do Benfica"

- "Rúben exige Esgaio no Sporting"

- "Garantia recusada: Banqueiros negam ajuda a Salgado"

- "Portugueses na Bélgica: Número de mortos sobe para quatro"

- "Gaia: Filhos de Oliveira acusados de agressão"

- "RTP gasta 25 milhões em desporto"

Público:

- "Partos em casa: Só num ano nasceram 1100 bebés, mas faltam regras"

- "Forças Armadas põem 252 militares em prontidão na resposta à covid-19"

- "Constitucional: Socialista que chamou 'cigana' a deputada alvo de críticas no TC"

- "França: Direita clássica derrota Le Pen e ganha vantagem nas regionais"

- "Entrevista: 'O SEF é indispensável à segurança interna', [Helena Fazenda]"

- "Teletrabalho: Regime híbrido minimiza risco de penalização a trabalhadores"

- "MotoGP: Miguel Oliveira faz terceiro pódio seguido da temporada"

- "Natureza: A viagem que trouxe os peneireiros-das-torres de volta a Mértola"

- "Estado da União: União Europeia afina a mira no combate à desinformação"

Jornal de Notícias:

- "Recorde de alunos estrangeiros no ensino superior"

- "Obra Diocesana do Porto fecha 12 ATL e deixa 500 crianças sem retaguarda"

- "Alarme na indústria: Falta de matérias-primas e fretes marítimos inflacionados podem fazer disparar desemprego e preços"

- "Entrevista a Margaritis Schinas: 'Certificado digital será a superarma da Europa para o verão'"

- "Covid-19: Mais de 60% dos casos em Lisboa são da variante Delta"

- "Vacinação: Faixa entre os 20-29 anos pode agendar já em julho"

- "Euro 2020: Fernando Santos admite mexer na equipa, mas recusa castigar jogadores"

- "Projeto: Cadastro de terrenos avança no Norte e Centro"

- "Justiça: Vítor Catão julgado por ofensas a César Boaventura"

Diário de Notícias:

- "Peritos avisam: Tragédia de Pedrógão pode repetir-se em breve"

- "Lisboa: Como Salvação Barreto fez mirrar a rua da Betesga"

- "Tiago Barbosa, candidato do PS: 'O projeto que Rui Moreia lidera no Porto está esgotado, em desintegração'"

- "Pinto de Abreu, líder da caixa dos advogados: 'Houve desinformação e enorme manipulação no referendo sobre a escolha do regime de previdência'"

- "Aconteceu há 100 anos: O crime de Alpiarça e as obras do Rossio, chutadas 'lá para 1924', faziam notícia no DN a 21 de junho de 1921"

- "Indústria: Têxteis hospitalares 'made in Portugal' vão vender-se ao Dubai e mais além"

- "Ranking Financial Times: Há quatro portugueses entre os melhores do mundo em Finanças"

- "O álbum de Rui Miguel Tovar: 'Conta os bons tempos em que hóquei, atletismo e ciclismo entusiasmavam a malta'"

Inevitável:

- "Lisboa vai passar todas as linhas vermelhas"

- "A ordem verbal pode ter sido: 'Apanhem lá o Galamba no exercício entre 2009 e 2011'. Azar, a prática nesse período não era essa'" [António Galamba, último governador civil de Lisboa]

- "Entrevista a Luís Osório, que revela 'ficheiros secretos' da vida política e social do país num novo livro: 'Nunca nenhum país se questionou tantas vezes se tinha futuro'"

- "António Costa reeleito líder do PS com 94% dos votos"

- "Granizo destruidor: 'É como se a atmosfera estivesse zangada'"

- "Acolhimento. Portugal já acolheu 772 refugiados sob programa da ONU"

- "Trabalhadores da Santa Casa de Lisboa em protesto contra política salarial 'injusta'"

- "Estudo italiano revela sequelas cognitivas da covid-19 e stress pós-traumático"

Negócios:

- "Vodafone processa Meo e reclama 132 milhões"

- "Conversa capital - Elisa Ferreira: 'É penoso ver que ainda estamos entre os países atrasados'"

- "Fiscalidade: Governo decide lançar grupo de peritos para rever benefícios"

- "Banca: Clientes mais verdes com bonificação no crédito"

- "Barómetro: PS está em queda, Chega e Iniciativa Liberal em alta"

- "Investidor privado: Porque sobem os preços da luz?"

A Bola:

- "Benfica tenta Guendouzi: Médio francês de 22 anos do Arsenal"

- "Seleção nacional: Explicações de Fernando Santos: 'Se houver uma final Portugal-Alemanha, Portugal ganha'"

- "FC Porto: Morelos avaliado por quem conhece"

- "Moto GP: Miguel Oliveira termina em 2.º lugar na Alemanha"

Record:

- "Mandato de ouro: Título de hóquei e patins aumenta conquistas de Varandas"

- "Euro'2020: Fernando Santos admite mudanças: 'Posso refrescar a equipa'"

- "Benfica: Jesus promove miúdos: Tomás Araújo e Paulo Bernardo no plantel principal"

- "FC Porto: Acordo por Kim Min-Jae"

- "GP Alemanha: Miguel Oliveira em 2.º lugar"

O Jogo:

- "'Memória de 20216 pode pesar', o luso-francês Robert Pires, campeão do mundo pela França, ficou surpreendido com a Alemanha e confessa-se dividido"

- "Benfica: Guendouzi é o 'oito' pretendido"

- "FC Porto: Mendes agarra Francisco Conceição"

- "Sporting: Varandas acaba em alta"

- "Braga: Lille está na corrida por Esgaio"

- "V. Guimarães: Pepa espera um central e um médio"

- "Ciclismo: José Neves deu Nacional de estrada à W52-FC Porto"

- "FC Porto-Sporting (5-6): Também o hóquei no cesto do leão"

- "Moto GP: Só Oliveira deu luta a Márquez"