Nuno Batista compromete-se a colocar “o Porto Santo em primeiro lugar”

Nuno Batista reafirmou, hoje, o seu compromisso com todos os Porto-Santenses e garantiu que irá colocar, sempre e em todas as circunstancias, “o Porto Santo em primeiro lugar”.

A candidatura conjunta do PSD/M e CDS, 'Acredita Porto Santo', foi formalmente apresentada esta tarde, contando com os líderes dos dois partidos.

Tanto Miguel Albuquerque, como Rui Barreto, elogiaram o percurso e as qualidades pessoais e profissionais do candidato, ao mesmo tempo que davam mostras de não ter dúvidas de que a equipa de Nuno Batista é a única capaz dar ao Porto Santo o rumo certo, a favor da população e, particularmente, das novas gerações.

Esta candidatura assume como bases fundamentais a maior e necessária proximidade à população, o combate à política do 'bota-abaixo' e à crítica destrutiva, bem como a garantia de que todas as promessas, assim como o mandato de quatro anos a que se propõem, serão para cumprir integralmente.

Sublinhando que “os efeitos económico-sociais e psicológicos resultantes da pandemia requerem uma equipa preparada e com um programa verdadeiramente realizável” e vincando que “o Porto Santo não pode cair nas mãos da incerteza”, Nuno Batista lembrou que o seu programa está a ser construído com as forças vivas do Porto Santo, com quem tem reunido de forma a efectuar o levantamento de todas as necessidades da população.

Relembrando as várias propostas já tornadas públicas, nomeadamente na área do transporte aéreo, na rede viária entre outras, o candidato do PSD/CDS assumiu ter pela frente uma luta difícil que se justifica em nome do futuro do Porto Santo, num percurso que garante encarar “longe daqueles que vendem a ideia que podemos viver sozinhos e de costas para o Mundo”.

“Queremos ser a voz de todos os Porto-Santenses, não para criar mais isolamento, mas, sim, para criar pontes com todos os que estejam disponíveis para ajudar o Porto Santo”, garantiu.

Líderes confiam na equipa e garantem apoio do Governo

Os líderes dos dois partidos que integram esta coligação mostraram-se satisfeitos com a equipa apresentada por Nuno Batista.

O presidente da Comissão Política do CDS/M, Rui Barreto, disse ser uma honra fazer parte de uma coligação que apresenta esta equipa, que apontou como capaz de “defender os interesses dos Porto-Santenses” e para unir o Porto Santo em torno de um projecto comum que garanta um melhor futuro para todos.

E sobre o futuro, Miguel Albuquerque, presidente do PSD/M e chefe do executivo regional, garantiu que o programa eleitoral é para cumprir e será apoiado pelo Governo, mostrando-se confiante e deixando claro que a retoma económica e social do Porto Santo precisa de equipas sólidas, de pessoas competentes e que saibam o que querem e saibam decidir, sendo por isso fundamental, na sua opinião, que Nuno Batista seja eleito o próximo presidente da Câmara Municipal.