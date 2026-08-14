Incêndio no norte da Grécia leva à retirada de centenas de turistas

Um novo incêndio florestal deflagrou na quinta-feira à tarde no norte da Grécia, na região turística de Halkidiki, levando à retirada de centenas de turistas e ao destacamento de meios aéreos que conseguiram controlar a situação ao anoitecer.

Mais de 200 bombeiros e 57 viaturas, apoiados por nove aeronaves e sete helicópteros, foram mobilizados ao longo do dia para combate ao fogo numa zona arborizada a cerca de 90 quilómetros a sudeste de Salónica, a segunda maior cidade da Grécia, informou o corpo de bombeiros na rede social X.

🚨🇬🇷 WATCH: Tourist filmed absolute chaos as wildfires rage near the beaches in Halkidiki, #Greece right now.



Thick smoke, flames on the hills, crowds of people on the shore pic.twitter.com/2gBM7S85TM — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) August 13, 2026

O fogo chegou a estar "fora de controlo", segundo os meios de comunicação social locais, mas começou a ceder aos meios ao anoitecer, disse à estação pública ERT o diretor da Proteção Civil da região da Macedónia Central, Charalampos Stergiadis.

Dois bombeiros ficaram feridos e foram levados para o hospital, segundo os serviços de emergência gregos. Apesar de melhorias, os meios mantinham-se de prevenção na zona para evitar novos focos.

🔥📹Out of control, the #fire at the first leg #wildfire #Chalkidiki houses are burning;g flames inside hotel unitshttps://t.co/xB7hYKtlqtpic.twitter.com/Kv5UPO08Uu

😷In #Greece, people wearing face masks, some ​clutching children or pets, boarded dinghies & boats in the seaside… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 13, 2026

Durante a tarde de quinta-feira, três ordens de evacuação da Proteção Civil, referentes às zonas de Siviri e Fourka, foram enviadas aos residentes e visitantes desta região costeira, popular entre os turistas.

Centenas de turistas nas praias de Siviri e Fourka foram retirados por precaução, uma vez que o fogo se aproximava "perigosamente da costa", segundo os bombeiros.

A large wildfire broke out on August 13, 2026, at around 2:00 p.m. local time (11:00 UTC) in low vegetation near Siviri on the Kassandra peninsula in Halkidiki (Chalkidiki), northern Greece.

Due to strong winds, the fire rapidly spread into forested areas.



The fire threatened… pic.twitter.com/uHf1fveH7O — T_CAS videos (@tecas2000) August 13, 2026

O incêndio deflagrou numa zona de vegetação rasteira, num poste da operadora da rede elétrica grega (DEDDIE), a cerca de meio quilómetro de Kassandreia, quando ramos de árvores atingiram os cabos devido aos ventos fortes, provocando um curto-circuito, informou ainda a ERT.

O fornecimento de eletricidade e água foi interrompido na região. As empresas de eletricidade e água trabalhavam para restabelecer o serviço durante a noite, segundo os media locais.

🔥As the blaze approached from inland, flames charred holiday apartments & their ​sea-facing balconies.https://t.co/i3TZiUpj2opic.twitter.com/z2lAk6DS3e

📌The Coast Guard said that more than 300 people have been evacuated by boat from ‌Siviri, ⁠which sits on a picturesque… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 13, 2026

O risco de incêndio mantém-se extremamente elevado para hoje, prevendo-se ventos até 100 quilómetros por hora (km/h).

Há dez dias, a noroeste da capital grega, perto de uma estância balnear, um incêndio destruiu mais de 11 mil hectares de pinhal, mato e terrenos agrícolas. Devido a rajadas de vento que atingiram os 130 km/h, o incêndio só foi dominado passados cinco dias.