Nuno Santos é reforço e Xadas perto do Marítimo

O Marítimo tem praticamente assegurada a contratação de Nuno Santos, 22 anos. O jogador chega a título de empréstimo do Benfica, depois de na última temporada ter alinhado pelo Boavista, ao serviço do qual alinhou em 30 jogos e anotou um golo. Trata-se de um médio ofensivo, nascido no Porto, mas que fez grande parte da sua formação no Benfica. Na segunda metade da temporada de 2019/20 esteve emprestado ao Moreirense.

O Marítimo está igualmente perto de confirmar a contratação de Bruno Xadas. Neste caso trata-se de um regresso, depois de já ter estado no Marítimo na temporada 2019/20. Nessa época, emprestado pelo Braga, foi reforço de Janeiro da equipa então treinada por José Gomes, tendo participado em 12 jogos e feito um golo. Na última época esteve emprestado pelo Braga nos belgas do RE Mouscron, que foi despromovido à II Liga belga. Pelo Mouscron Xadas participou em 25 jogos e marcou dois golos. Falta apurar em que condição chega o jogador ao Marítimo.