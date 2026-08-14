Aviso amarelo devido ao calor hoje em vigor em quatro distritos

O aviso amarelo, devido ao calor, permanece hoje em vigor em quatro distritos de Portugal continental, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima estará em vigor nos distritos de Bragança e Vila Real, no norte do país, e de Guarda e Castelo Branco, no centro do país, até às 18:00 de hoje.

Ainda devido ao tempo quente, está em vigor até às 18:00 de hoje o aviso amarelo para as costas Norte e Sul da Madeira e na ilha de Porto Santo.

Um aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, indica uma situação de risco para certas atividades que dependem do estado do tempo, exigindo que fique atento à evolução das condições meteorológicas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral oeste até meio da manhã e uma pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 25 graus Celsius em Porto e Aveiro e os 38 graus em Bragança.

Para o arquipélago da Madeira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, com aguaceiros em geral fracos, mais prováveis na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, e uma pequena descida da temperatura máxima.

No Funchal as temperaturas máximas rondam os 29 graus e no Porto Santo os 28.

Cerca de 60 concelhos do interior e Algarve em perigo máximo

Cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou em perigo muito elevado mais de 60 concelhos do interior e seis concelhos no litoral nos distritos de Faro e Leiria.

Em perigo elevado estão grande parte do Alentejo e cerca de 50 outros municípios nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Lisboa, Setúbal e Faro.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Para hoje o IPMA prevê um dia com possibilidade de aguaceiros dispersos e trovoada no interior Norte e Centro, vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e terras altas e uma pequena descida da temperatura máxima.

Évora será a cidade mais quente, com 39 graus, Lisboa vai chegar aos 32, Faro aos 33 e o Porto não passará dos 25.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 17 graus (Braga, Viana do Castelo e Évora) e os 21 graus (Faro e Portalegre).