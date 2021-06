Filipe Sousa ataca quem deixou "dividas, credores, vergonha, desonra e miséria"

"Oito anos depois de nos termos livrado e de termos livrado este município daqueles que o descredibilizaram, daqueles que o levaram à falência, daqueles que raparam o tqcho das finanças públicas até não restar nada que não fossem dividas, credores, vergonhaz desonra e miséria". Palavras de Filipe Sousa, no início da intervenção na sessão solene do Dia do Concelho de Santa Cruz.

Contra "essa gente de má memória", o autarca do JPP disse aos presentes que "oito anos depois de termos afastado aqueles que tudo fizeram para desgraçar este município e que hoje se apresentam como solução, com novas visões que mais não são do que o desejo de voltar à cegueira de um passado recente, à lógica dos que se servem a si mesmos e aos amigos e dos que nunca souberam servir o povo".

Esta foi a tónica do discurso inflamado, várias vezes com referências de improviso para responder ao PSD e ao Governo Regional. Voltou a reafirmar que a ausência do Governo Regional - que não foi convidado - deve-se às mentiras descaradas dos seus governantes.

Aproveitou a ocasião e a proximidade das eleições Autárquicas para apelar 'ao voto': "Querem que termine o meu trabalho, ou querem voltar às velhas lógicas".

Contra "a distinta lata" de quem minutos antes criticou o executivo municipal de não deixar uma marca no concelho, diz estar disponível para terminar o projecto delineado, na certeza que "o povo é soberano e aceitarei, com a humildade de sempre, a decisão democrática".

Deixou ainda uma palavra especial aos emigrantes.

Depois de mais de hora e meia de cerimónia e quase 40 minutos de discurso de Filipe Sousa, que não resistiu a improvisar um 'roteiro' pelo concelho, a sessão solene comemorativa do Dia do Concelho de Santa Cruz, aproxima-se do final, com a entrega das medalhas municipais de mérito (8) a pessoas e instituições do concelho pelos relevantes contributos e desempenhos.

Cerimónia terminou com a exibição do vídeo do projecto (a)tipico, que é esta noite oficialmente apresentado na Casa da Cultura.

No final, tempo ainda para o partir do bolo alusivo ao aniversário do Município.