Filipe Cardoso é novo reforço do Marítimo

O Marítimo da Madeira anunciou esta quarta-feira que “Filipe Cardoso já é membro da família verde-rubra.”

O médio, de 27 anos, é o novo reforço do clube para as próximas três temporadas. Vai vestir a camisola verde-rubra depois de duas épocas ao serviço do Sporting da Covilhã, onde foi um dos jogadores mais utilizados na última campanha dos Leões da Serra.

Na última temporada, Filipe Cardoso, que actua preferencialmente como médio defensivo, alinhou em 30 partidas, ao longo dos quais apontou três golos.