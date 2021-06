Pandemia deixou autarquias no 'vermelho'

Desde 2020, as câmaras municipais da Região já gastaram 8,2 milhões de euros com a pandemia de COVID-19. O DIÁRIO revela na edição impressa desta terça-feira que, se forem somadas as receitas não cobradas e as despesas extraordinárias a que tiveram de responder, são mais de 21 milhões de euros. As autarquias agora desesperam pela ajuda do Plano de Recuperação, cujo diploma foi ontem promulgado pelo Presidente da República.

Mas apesar de todas as dificuldades, as câmaras ainda conseguem ajudar quem precisa. É o caso do Funchal que hoje vai aprovar um apoio financeiro que visa ajudar o comércio tradicional histórico da cidade. O apoio pode ser no máximo de cinco mil euros por loja.

Na edição do DIÁRIO desta terça-feira fique também a saber que, no passado mês de Maio, o total de beneficiários do Rendimento Social de Inserção na Madeira aumentou 10% face ao período homólogo de 2020. Já o número de desempregados diminuiu em relação ao mês anterior, mas, mesmo assim, a Madeira lidera subida no período homólogo.

Na saúde, saiba que o Serviço de Saúde da Região quer promover 50 médicos ao topo da carreira e que, a fraca adesão dos restaurantes à vacinação contra a COVID-19 gera um apelo por parte do Governo Regional.

Tudo isto e muito mais para ler, hoje, com o seu DIÁRIO. Acompanhe a actualidade em www.dnoticias.pt .