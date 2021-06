Grupo Sousa apoia ciência no Porto Santo em parceria com Universidade de Aveiro

A Universidade de Aveiro (UA) celebrou, no passado dia 16 de Junho, um protocolo através do qual o Grupo Sousa/Porto Santo Line apoiará oito projectos de natureza científica da Geobiociências, Geotecnologias e Geo-engenharias (GEOBIOTEC), unidade de investigação da UA.

"Estes projectos incidem na ilha do Porto Santo, abordando, entre outros temas, a dinâmica da praia, das reservas e tratamentos com areia, bem como iniciativas culturais, de formação e divulgação do património local", explica a instituição de ensino superior em nota de imprensa.

A cerimónia de celebração do presente protocolo contou com a presença: do reitor da UA, Paulo Jorge Ferreira; do vice-reitor, João Albuquerque Veloso; do coordenador do GEOBIOTEC, Fernando Rocha, e do administrador & CSO do Grupo Sousa, Pedro Amaral Frazão.

"A dimensão e visão social das empresas conciliada à das universidades potencia estas parcerias que produzem visíveis benefícios para a sociedade - aqui está um verdadeiro exemplo: a colaboração entre o Grupo Sousa e a Universidade de Aveiro.", comentou João Albuquerque Veloso.

Já o coordenador do GEOBIOTEC salienta que “esta é uma interação que contribui para a estratégia de incremento das actividades da Universidade de Aveiro, nomeadamente através do GEOBIOTEC, na Região autónoma da Madeira.”

O GeoBioTec desenvolve estudos interdisciplinares focados nos Georecursos e Geoambientes com recurso a áreas tais como: geofísica, geoquímica, biologia, pedologia, petrologia, mineralogia, minerais industriais, geomateriais, geotecnia, geologia isotópica, hidrogeologia, geologia estrutural, geologia médica e detecção remota. Encontra-se sediado na UA e tem dois polos nas Universidades Nova de Lisboa e da Beira Interior.

"Um quarto de século a apoiar a ciência"

O Administrador & CSO do Grupo Sousa destaca, por seu turno, o "compromisso de 25 anos com a ciência, com a academia, e com a sustentabilidade ambiental e a preservação do património da ilha do Porto Santo".

"É com muito gosto que, em nome do Grupo Sousa, reforçamos hoje esta parceira”, vincou, acrescentado que o protocolo recém-assinado marca "uma nova etapa no apoio que continuadamente tem vindo a ser facultado pelo Grupo Sousa às equipas de investigadores ao longo dos últimos 25 anos".

"Desde 1996, o Grupo contribuiu para cinco teses de mestrado e uma tese de doutoramento, mais de cinquenta trabalhos e/ou estudos, mais de trinta publicações cientificas, a par da criação de sabonetes esfoliantes contendo areia carbonatada biogénica da ilha do Porto Santo (Terramiga), e mais de quarenta iniciativas de formação e disseminação", reforça o responsável.

A Porto Santo Line é o armador do Grupo Sousa que assegura a concessão de serviço público de passageiros e carga entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo através do ferry 'Lobo Marinho'.