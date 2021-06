Marta Freitas solicita melhorias à ministra da Justiça

A deputada madeirense à Assembleia da República, Marta Freitas, reivindicou mais atenção e melhorias de alguns edifícios judiciais da Madeira, elogiando o trabalho desenvolvido na reestruturação do Tribunal da Ponta do Sol.

Durante a audição que se realizou esta manhã com a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, a socialista sensibilizou para os melhoramentos necessários no Tribunal de Santa Cruz, espaço que foi recentemente alvo de intervenções nas instalações elétricas, destacando que “é essencial a transferência da esquadra de Santa Cruz para o seu espaço previsto, pois neste momento ainda partilha o mesmo edifício com o tribunal.”

Concluída esta primeira ação, espera que possa avançar com a reestruturação do tribunal, que inclui o alargamento do arquivo e a criação de uma cela.

A deputada elogia o avanço de vários projetos, dando o exemplo do Tribunal da Ponta de Sol, que teve em maio a adjudicação da obra em cerca de meio milhão de euros para a empreitada de reabilitação e criação de acessibilidades no Palácio da Justiça naquele concelho.

A deputada madeirense sensibilizou para o reforço necessário de recursos humanos em toda a Comarca da Madeira, em especial de funcionários judiciais, mas também magistrados para o Ministério Público, para que seja alcançada a eficiência desejada da justiça na Região Autónoma da Madeira.