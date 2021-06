700 militares no apoio à Unidade de Emergência em Saúde Pública

Desde 29 de Dezembro, foram já 700 os militares da Zona Militar da Madeira que colaboraram com a Unidade de Emergência em Saúde nas mais diversas tarefas no combate à covid-19.

Conforme deu conta o comandante do Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), o apoio dado pelos militares tem variado em função da situação epidemiológica da Região.

Neste momento estão apenas dois militares empenhados nesta missão, embora muitos outros estejam a postos para responder a uma maior solicitação se o agravar da situação assim o exigir.

De entre as tarefas já desempenhas, o coronel Brito Teixeira destacou os mais de 4.500 inquéritos realizados por telefone e outros tantos contactos e a montagem de 86 mil kits de testes RT-PCR. Esta ajuda permitiu que os recursos especializados se focassem no controlo e rastreamento das cadeias de transmissão do novo coronavírus, cabendo aos militares, por exemplo, a emissão de cerca de 7.000 declarações de isolamento profilático.

Numa equipa multidisciplinar que "durante momentos difíceis" permitiu manter "o trabalho de excelência que tem sido realizado pela Unidade de Emergência em Saúde Pública", realçou o comandante do RG3, que marcou presença na visita do Vice-Almirante Gouveia e Melo a esta unidade de saúde da Região que tem tido um papel determinante na acções de combate à pandemia.