Imprensa italiana rendida a Cristiano Ronaldo

Os dois golos com que Cristiano Ronaldo travou a campeã mundial França, liderando a lista dos melhores marcadores do Euro2020, igualando a marca histórica do iraniano Ali Daei, com 109 golos por selecções em competições internacionais de futebol, está em grande destaque na imprensa nacional, mas não só.

Os jornais desportivos italianos continuam a seguir com particular atenção o desempenho do atacante da Juventus, ao serviço da selecção nacional, e rejubilam com o próximo duelo de atacantes que colocará frente a frente, Cristiano Ronaldo e Lukaku, no próximo domingo.

“CR7 sou sempre eu!”, titula o Tutto Sport, que coloca Cristiano Ronaldo de quinas ao peito em grande na primeira página. “Ronaldo fixa o 2-2 de Portugal com a França graças a dois golos de grande penalidade e iguala o recorde do iraniano Ali Daei: 109 golos ao serviço de selecções nacionais. Segue-se agora a Bélgica de Lukaku.

“Outro recorde”, titula La Gazzetta dello Sport. "Dois golos à França garante oitavos e encontro com Lukaku".

“CR7 Beleza”, escreve o Corriere dello Sport. "Ronaldo mantém Portugal vivo com dois golos de panalti, estabelecendo novo recorde. Travou a França (2-2): Cristiano nos oitavos contra Lukaku", acrescenta.

Portugal e Itália poderão ter encontro marcado nas meias-finais, caso a selecção nacional ultrapasse a Bélgica, em Londres, e 'La Squadra Azzurra' vença a Áustria, em Budapeste.