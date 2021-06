ARM acusa Funchal de receber lixo de forma ilegal

Bom dia!

A Águas e Resíduos da Madeira acusa o Funchal de receber lixo de forma ilegal. Este é o tema principal de capa do DIÁRIO desta quinta-feira.

Explicamos que os números do lixo reciclável recebidos pelo Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos e os valores apresentados pela autarquia estão no centro do diferendo.

Rumo a Sevilha

Ronaldo bisa frente à França e coloca Portugal nos 'oitavos'. O madeirense chega ao topo dos goleadores por selecções.

Portugal perde com a Alemanha (4-2) Siga aqui neste liveblog tudo sobre o segundo jogo da Selecção Nacional no Euro 2020

Aquaparque regressa amanhã

Empresa concessionária do espaço vai também explorar as piscinas da Boaventura, em Santa Cruz.

Roteiro +Madeira junta DIÁRIO e Parlamento

Iniciativa lançada hoje propõe uma "descoberta" da Região.

Vendidas 909 casas no primeiro trimestre

Valor dos alojamentos transaccionados atingiu valor recorde de 141 milhões de euros.

