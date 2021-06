"As conversas de café não influenciam" as apostas do Governo

Miguel Albuquerque diz que “as conversas de café não determinam as apostas do seu Executivo”, recriminando os críticos que lançaram farpas aos investimentos quer nas empreitadas de acesso entre o Estreito da Calheta ao JardiM do Mar quer ainda a conclusão da Via Expresso à Ponta do Pargo cujo montantes atingem vários milhões de euros.

É por isso que o chefe do Executivo madeirense disse que “a Calheta não tem nada a ver com a aquela que conheci”, lembrando de seguida a idade que já tem.

Aplaudiu as “estratégias de acolhimento que colocará o município no centro de desenvolvimento”. O governante considera que “o concelho é central”.

E constatou uma revolução decorrente da “mobilidade e das acessibilidades”, no entanto defendeu uma mobilidade digital para um maior impacto e nos “efeitos multiplicadores” no turismo.

“A Calheta está no desenvolvimento central”, expressou tendo a seu lado Carlos Teles.

Em jeito de conclusão, Albuquerque disse: “Ouvi os seus desafios e vamos trabalhar nesses desejos”.