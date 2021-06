Bombeiros combatem incêndio no Estreito de Câmara de Lobos

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos encontram-se a combater um incêndio, que deflagrou no Estreito de Câmara de Lobos, esta tarde.

Há indicação de que as chamas lavram perto da Levada do Norte e empenham as duas viaturas que se encontravam a fazer patrulhamento no âmbito do POCIF, bem como uma outra de combate a incêndios dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. Estão 9 operacionais no teatro de operações.