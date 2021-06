"Não basta anunciar" hotéis e é preciso "uma aposta séria por parte da Câmara"

Depois de ter dedicado esta semana à auscultação dos diferentes parceiros e agentes turísticos do concelho – hoteleiros e empresas de animação turística – e depois de ter, inclusive, reunido com Eduardo Jesus, a candidatura 'Juntos Somos Machico' veio, neste domingo, afirmar que o potencial do Município, a este nível, carece de uma outra sensibilidade, capacidade e intervenção, por parte do Executivo camarário.

Uma outra visão “que faça com que Machico reforce a sua atractividade turística, crie condições para um turismo residente e gerador de riqueza e emprego e seja muito mais do que um mero local de passagem”, conforme sublinhou o candidato pela coligação PSD/CDS, Norberto Ribeiro.

“Todos os contactos e reuniões tidas esta semana foram unanimes ao constatar que Machico tem um potencial turístico único por explorar e recursos disponíveis para valorizar este sector económico emergente e, neste sentido, o que faz falta é uma política séria, atenta e responsável, por parte do Município, que seja capaz de desenvolver e promover este setor, dinamizando a economia local e criando mais emprego, especialmente junto dos mais jovens” defendeu, na ocasião, o candidato, que lança críticas a uma Câmara que, “além de não cumprir com o seu papel, não ouve nem sabe trabalhar em parceria, em nome do que é melhor para o concelho”.

Nesta lógica e admitindo a necessidade de novas unidades hoteleiras para cativar turistas em Machico – unidades essas que não fiquem pelas promessas já por várias vezes reiteradas pelo Presidente da Câmara que, todavia, nunca passaram do papel – Norberto Ribeiro entende que à autarquia não basta anunciar essas mesmas unidades, “o que é preciso é investir e criar incentivos à rápida construção das mesmas, assim como despertar novos investimentos que sejam capazes de acrescentar valor a uma oferta que, em cada uma das freguesias, tem todas as condições para crescer”.

Paralelamente, prossegue, “é também fundamental que se aposte, de forma séria, na imagem da nossa cidade e do nosso concelho, de forma a fazer sobressair a beleza natural da nossa terra e assumindo um outro cuidado com a limpeza das ruas e jardins, a par da criação de novos eventos, que sejam inovadores e atrativos, com regularidade, conteúdo e capacidade de fidelizar visitantes, medidas que o atual Executivo já demonstrou ser incapaz de agilizar”.

Um trabalho que, frisa, “deve ser feito em parceria com os agentes do concelho e, não de forma avulsa”. A este propósito, vinca Norberto Ribeiro, “não compreendemos como é que uma Câmara que se diz apostada no turismo não reúne, não ausculta nem interage com o setor e com as entidades governamentais e é de lamentar que a autarquia de Machico, perante o muito que importa fazer também neste setor, opte por ficar confinada ao seu gabinete em vez de ouvir e de saber criar pontes de entendimento que resultem a favor do desenvolvimento turístico que Machico precisa, merece e tem condições para realizar”.

Da nossa parte, remata Norberto Ribeiro, “estamos a ouvir e auscultar todas as partes e acreditamos que esta auscultação constitui uma ferramenta fundamental para elaborarmos um programa eleitoral que vá, efetivamente, ao encontro das expectativas dos nossos agentes turísticos, assim como de toda a comunidade do concelho de Machico, cumprindo aquilo que sempre dissemos: que esta candidatura conta com todos e visa o que é melhor para todos”.