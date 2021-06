easyJet reforça ligações para o Funchal e aposta em novas rotas

Depois de inaugurar a terceira base aérea em Portugal, a easyJet põe hoje à venda voos para seis novas rotas de e a partir dos Aeroportos de Faro e do Porto. Ao mesmo tempo, a companhia aérea aumenta a capacidade de outras seis ligações já existentes de e para vários aeroportos nacionais: Faro, Funchal, Lisboa e Porto.

As ligações das cidades do Porto e de Lisboa ao Funchal vão ser reforçadas, com mais um voo diário diário em cada: "Desta forma, a rota Porto-Funchal verá agora a sua capacidade duplicada para dois voos por dia e a rota Lisboa-Funchal apresentará uma frequência de quatro voos diários nos dias úteis e sábados, e cinco voos diários aos domingos", lê-se no comunicado da companhia aérea.

Lille, Luxemburgo, Munique, Toulouse e Zurique, são os novos destinos para os quais a easyJet vai voar a partir do Algarve. Estas ligações, a partir de hoje disponíveis para compra, serão operadas a título sazonal, entre os meses de Julho e Outubro de 2021. As rotas que conectam com as cidades francesas (Lille e Toulouse) e Zurique vão ser operadas através de três frequências por semana. Já as ligações para o Luxemburgo e Munique acontecem duas vezes por semana.

Esta terça-feira, a easyJet anuncia também uma nova ligação entre as cidades do Porto e de Palma de Maiorca, Espanha, através de duas frequências semanais (às segundas e quartas-feiras), uma oferta de mais de 10 mil lugares.

Na semana passada inaugurámos oficialmente a nossa base aérea no Aeroporto de Faro, um movimento que nos permite afirmar novamente o nosso compromisso com Portugal, no âmbito da retoma do turismo. Também nesse sentido, apresentamos cinco novas rotas de e para a região do Algarve, oferecendo aos nossos passageiros ainda mais diversidade de destinos para viajar este Verão. Sendo este um momento crucial para a recuperação do setor, reforçamos também a capacidade de algumas das nossas ligações mais procuradas de e para aeroportos portugueses. Continuaremos a trabalhar no sentido de garantir os melhores serviços e as melhores viagens a todos os nossos passageiros, alargando a nossa oferta e ajustando-a sempre que necessário José Lopes, director-geral da easyJet para Portugal

Além destes, alguns dos outros destinos mais requisitados de e para Faro passam a ter a sua capacidade ampliada, tal como é o caso dos voos de e para Paris Charlles de Gaulle, Lyon, Genebra e Amesterdão.