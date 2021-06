Albuquerque elogia profissionais de saúde e lembra 168 milhões às empresas

O presidente do Governo Regional agradeceu o povo da calheta pelo civismo “esta fase difícil”, uma crise pandémica que colocou em alerta o mundo, foi enfrentada com “determinação e coragem”. Foi durante o 519 aniversário do concelho

“Nunca tivemos dúvida dos valores que tivemos a salvaguardar: “saúde pública e vida humana”, sobretudo dos mais idosos, disse.

Elogiou o “profissionalismo”, admiração e sentido de serviço público dos profissionais de saúde, aplaudiu, no entanto diz que os efeitos colaterais têm tido “consequências devastadoras” com mais ênfase as empresas . Por isso, disse que foi canalizado “168 milhões de euros” em ajudas.

Albuquerque diz que não recebeu um cêntimo de apoio do Governo da República