Psicóloga recomenda que em caso de dúvida se procure ajuda

É a recomendação de Marisa Alexandre. Se uma pessoa experimenta um quadro de tristeza prolongada (a referência é um mês), sente falta de energia, dificuldades em lidar com funções executivas do dia-a-dia, tem pensamentos de autocrítica severa e exagerada, culpabilidade e opta pelo isolamento, deve pedir ajuda de um profissional.

A psicóloga clínica, membro da direcção da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos, é uma das participantes no Festival Mental 2021, que está a decorrer no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

O tema dos filmes e do debate, de hoje, foi a Depressão, depois de a Somatização, no primeiro dia, e da Ecoansiedade, prevista para amanhã.

Os outros participantes foram Délia Gomes, assistente social na Casa de saúde Câmara pestana, Catarina Bello, da SocioHabita Funchal, e o decano da psiquiatria na Madeira, Saturnino Silva. O debate foi moderado pela jornalista da RTP-M Tânia Spínola.

Estava prevista a presença de Ricardo Gusmão, psiquiatra e investigador no Instituto de Saúde pública da Universidade do Porto, mas por motivos pessoais não se pôde deslocar à Madeira.

Sobre os efeitos dos tempos de pandemia, que, aliás, foram tema do filme ‘Isolados’, de Naama Pyritz, um dos que foram exibidos hoje, Marisa Alexandre diz que a Civid-19 afectou toda a gente. Há quem já tinha vulnerabilidades e que as viu começaram a se agravar. Outras pessoas não tinham sintomas anteriores e agora eles começam a emergir. “Tem havido um aumento da procura por apoio psicológico, pelo médico de família, etc.”