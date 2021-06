Ministro da Educação elogia Ronaldo e saúda "alegria imensa" da vitória

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, elogiou hoje a "fantástica forma" de Cristiano Ronaldo e saudou a "alegria imensa" da vitória portuguesa de futebol ante a Hungria, por 3-0, na estreia no Euro2020, na terça-feira.

"Foi um momento de grande emoção. Tivemos 84 minutos com muita emoção, mas muito sofrimento. Depois, aqueles minutos finais de grande regozijo e muito contentamento. Tive oportunidade de estar no estádio junto do Presidente da República, mas imagino que aqui, em Portugal, em muitas esplanadas, casas, grupos de amigos, se viveu uma alegria imensa. Sabemos que aqueles três golos poderão ser essenciais num grupo tão 'apertado'", declarou.

O governante falava em Lisboa à margem da abertura do seminário em inovação no desporto promovido pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.

Brandão Rodrigues lembrou ainda "aquele momento de magia do terceiro golo, do grande Cristiano Ronaldo", que mostrou "que está numa fantástica forma".

Presente no estádio, o ministro viu "muito entusiasmo, sobretudo para os húngaros", que beneficiam não só de uma situação pandémica mais favorável como de regras menos rígidas, que permitiram encher a Puskás Arena.

Raphaël Guerreiro, aos 84 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 87, de grande penalidade, e aos 90+2, apontaram os tentos da formação das 'quinas', que não entrava a ganhar numa grande competição desde o Euro2008.

Depois do triunfo face aos magiares, Portugal defronta no sábado a Alemanha, em Munique (17:00 em Lisboa), e em 23 de junho a França, em Budapeste (20:00).

Portugal, detentor do título, divide a liderança do Grupo F do Euro2020 com a França, vice-campeã, ambos com três pontos, enquanto Alemanha e Hungria ainda não pontuaram.