Calado é a solução para evitar a “decadência irreversível” do Funchal

Para evitar que o Funchal continue em decadência, eis a razão de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional e do PSD/Madeira, apostar em Pedro Calado para impedir a continuidade de Miguel Silva Gouveia na presidência da Câmara Municipal do Funchal.

Embora reconheça que o actual vice-presidente do Governo seja “uma peça muito importante no Governo”, tão importante que é o número dois do executivo, Miguel Albuquerque assume que a candidatura de Calado à Câmara do Funchal resultou sobretudo do que “está em jogo”, ou seja, “é fundamental que o Funchal tenha uma liderança e sobretudo um projecto consistente de desenvolvimento. Não pode continuar nesta situação de decadência irreversível”, declarou Albuquerque, à margem da festiva inauguração do Centro Comunitário Regional, situado na Marina do Funchal.