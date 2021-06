Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, são duas das figuras que participam esta tarde na cerimónia eucarística em honra a Santo António, na freguesia com mesmo nome. Também Rui Santos, presidente da Junta de Freguesia assiste ao momento solene, curiosamente separa as duas personalidades.

Tanto autarca como governante, que simultaneamente são candidatos às eleições Autárquicas, um pela coligação PSD-M/CDS e outro pela coligação Confiança, estão perfilados na primeira fila de uma missa campal presidida por D. Nuno Brás.