Alternância "não trouxe solução para os problemas da população" das zonas altas

A CDU promoveu, esta tarde, um encontro com populações das zonas altas do concelho do Funchal, no Largo do Miranda, onde o candidato à presidência da autarquia Edgar Silva, afirmou que "a rotação ou a alternância que se tem verificado na Câmara Municipal do Funchal entre PSD e PS tem prolongado os mais graves problemas de injustiça social e as desigualdades territoriais" no concelho.

Nesta iniciativa a CDU apontou o problema colocado pelas populações que vivem entre o Largo do Miranda e o Caminho do Terço que, "há muitos anos, reclamam por investimento público necessário à construção de um acesso rodoviário capaz de concretizar outras condições de vida ao povo daquelas zonas altas do Funchal".

Conforme vincou Edgar Silva, "perante a justa reivindicação das populações, quer com o PSD em maioria na CMF, quer com o PS na governação do Concelho do Funchal, saíram uns e entraram os outros, e aquela alternância não trouxe a solução para os problemas da população".

De acordo com Edgar Silva, "o que se coloca como decisivo para o futuro é o voto das populações em quem dá garantias nas suas opções políticas e através de competências comprovadas que a defesa das populações é a prioridade".

Nesta iniciativa da CDU, as populações deram a conhecer o resultado de uma recolha de assinaturas, com centenas de subscritores, numa reivindicação a entregar à CMF exigindo a construção da estrada reclamada.