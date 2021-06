Santa Cruz recebe 'Eva'

O município de Santa Cruz recebeu, hoje, dia 21 de Junho, a instalação artística de arte participativa 'EVA', da autoria de Hugo Andrade, presidente da Associação Olho.Te.

Esta iniciativa surgiu no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher e, desde então, tem passado por diversas entidades públicas e privadas da Região, sendo a autarquia santa-cruzense a segunda da Região a receber o trabalho.

"É uma iniciativa que tem como objectivo reflectir as desigualdades de género ainda existentes e combater alguns dos estereótipos ainda assentes na nossa sociedade, através de um trabalho de sensibilização feito junto da comunidade local que contribui para a criação da instalação", destaca a autarquia em nota de imprensa.

Como elemento representativo do concelho, a 'EVA' veste ainda a capa vermelha do traje feminino do Grupo de Folclore do Rochão.

Durante a sua apresentação, Hugo Andrade fez a leitura de um poema, da autoria da Margarida Tanque, convidando todas as pessoas presentes a ouvi-lo de olhos vendados.

Marcaram presença neste evento, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, a vereadora com o pelouro da Igualdade e presidente do Conselho Municipal para a Igualdade, Élia Ascensão, o vereador Jaime Silva, a conselheira externa para a Igualdade e presidente da Assembleia Municipal, Júlia Caré e, ainda, representantes do Conselho Municipal Para a Igualdade e colaboradores/as da Associação Artística de Solidariedade Social, Olho.Te.

A instalação estará exposta durante toda a semana (de 21 a 25 de Junho) no edifício dos Paços do Concelho.