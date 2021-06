CMF investe 120 mil euros em obras de requalificação para instalação de serviços camarários no Edifício 2000

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o Vereador que tutela a área dos Edifícios e Equipamentos, Rúben Abreu, visitaram as obras de requalificação que decorrem no piso 6 do Edifício 2000, com vista à instalação de serviços camarários. Este é um investimento municipal que ascende a 120 mil euros.

Estamos a remodelar o espaço para dar melhores condições de trabalho aos colaboradores afectos aos serviços de Fiscalização Municipal e da Divisão de Mobilidade e Trânsito. Nas novas instalações serão realizadas todas as actividades de planeamento e gestão da cidade, mas também salvaguardado o atendimento ao público. Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Os trabalhos a executar no edifício passam pela reabilitação das infraestruturas eléctricas, com a colocação de novas tomadas eléctricas e renovação de toda a iluminação para LED, instalação de serviços de telecomunicações, tratamento e recuperação dos pavimentos, pinturas, rectificação das caixilharias de alumínios, assim como outras intervenções pontuais diversas.

A colocação de máquinas de climatização em todas as salas que serão alvo de remodelação, bem como uma nova rede estruturada com ligação ao servidor da CMF, são outros dos desígnios desta obra que tem conclusão prevista para o mês de Agosto.

O autarca lembrou que nos últimos seis anos a autarquia tem vindo a alterar a alterar a sua estrutura organizacional, com a aposta na criação de novos serviços e no recrutamento de novos trabalhadores “contratamos mais de 200 pessoas, entre Técnicos Superiores e Assistentes Técnicos, e é nosso dever também dar-lhes condições dignas e excepcionais".