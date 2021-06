Ribeira Brava avança com requalificação do acesso à Escola Básica da Tabua

A Câmara Municipal da Ribeira Brava já arrancou com a requalificação do acesso à Escola Básica da Tabua, no sítio da Candelária, através de novas acessibilidades.

A falta de passeios para uma melhor circulação pedonal foi a base desta intervenção que prevê a criação de uma zona de passeios até à entrada do estabelecimento escolar.

A ideia é delimitar a zona de circulação automóvel da zona de circulação de peões, através da criação de passeios, um de cada lado da estrada, e o melhoramento da paragem de autocarros que serve as crianças, a comunidade escolar e a população local. O número de estacionamentos manter-se-á igual, com capacidade para 10 viaturas.

A obra municipal está orçada em quase 30 mil euros e, segundo Ricardo Nascimento, era uma necessidade há muito reivindicada pelos utentes da Escola que pediam uma área pedonal.

O presidente da autarquia diz que uma das melhores escolas básicas do concelho merecia uma intervenção desta natureza, assente na organização da mobilidade, para dotar aquela zona com uma imagem renovada.

Inicialmente a obra não estava nos planos da autarquia, mas por ser uma necessidade urgente, avançamos para a sua concretização. Serve a comunidade escolar e acaba por dignificar um espaço fora da centralidade do concelho". Ricardo Nascimento

Os trabalhos decorrem a bom ritmo, prevendo-se a sua conclusão no final do mês de Julho.