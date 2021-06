Karina Socarrás renova por três épocas

A jogadora porto-riquenha Karina Socarrás renovou por mais três temporadas o seu vínculo com a equipa sénior de futebol feminino do Marítimo.

A preparar já a próxima época, os verde-rubros apresentaram hoje a renovação da avançada Karina Socarrás, uma das peças mais regulares da equipa que militou na Liga BPI na época transacta, tendo apontado 10 golos em 20 jogos pela formação verde-rubra.

A jogadora de 27 anos, diz-se muito satisfeita por continuar a representar o emblema do Leão do Almirante.

"Estou muito contente por esta oportunidade de ficar no Marítimo e dar continuidade ao trabalho desenvolvido. Sinto-me muito bem aqui, por isso estou muito feliz por continuar", referiu a jogadora em declarações à Marítimo TV.

Karina referiu ainda que os seus objectivos passam por fazer melhor que a época passada, tendo sempre o colectivo em mente.

"Os objectivos passam por tentar fazer melhor do que na época passada. Tentar evitar lesões para ser mais regular e contar com mais presenças para ajudar a equipa nos seus objectivos", rematou a avançada ao TV oficial do clube.

De referir que a internacional pelo seu país, que foi recentemente chamada a representar a sua selecção, vê assim premiado todo o seu empenho e dedicação durante a época de 2020/2021.