Dois dos testes rápidos da covid-19 feitos ontem nas escolas foram positivos

Dois dos 1.133 testes rápidos de antigénio da covid-19 feitos nas escolas da Região no dia de ontem tiveram resultado positivo.

A informação foi divulgada ainda há pouco pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, relembrando que foram rastreados esta terça-feira, os alunos do 3.º ciclo e do secundário da Escola Báscia dos 2.º e 3.º ciclos dos Louros, do Serviço Técnico de Formação Profissional, da Madeira Multilingual School, da Escola Básica dos 1..º, 2.º e 3.º ciclos/PE Bartolomeu Perestrelo e da Escola da APEL.

Já os testes rápidos com análise de saliva feitos no dia 31 de Maio e ontem, dia 1 de Junho, nas escolas primários foram todos negativos. Foram testados 293 alunos do Colégio de Santa Teresinha e 195 alunos do Colégio do Infante D. Henrique.