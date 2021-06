Madeira já administrou 150 mil doses da vacina contra a covid-19

Foi perto das 14 horas desta quarta-feira que a Madeira somou 150 mil doses da vacina contra a covid-19 administradas.

Para Daniel Moniz, o vacinado 150 mil, este foi um momento marcante. "Livrei-me dessa maldita", referindo-se às covid-19.

Quem também diz ser este um momento muito importante para a Região é Pedro Calado.

"É um dia muito positivo para nós, vem reforçar tudo aquilo que está equipa da saúde tem feito, e bem", referiu na ocasião, o vice-presidente do Governo Regional, destacando, também, o início da vacinação com o fármaco da Janssen, ao final do dia.

Pedro Calado salientou que "se tudo correr bem, nós vamos conseguir a imunidade de grupo, ou seja, atingir as 175 mil pessoas, conforme está previsto, em finais de Agosto, inícios de Setembro", momento importante por representar o acautelar da saúde pública dos madeirenses, mas também por servir de incentivo para uma retoma económica muito rápida.