Inscrições para o Rali Vinho da Madeira têm início dia 7 de Junho

Tem inicio no próximo no próximo dia 7 de Junho, segunda-feira, as inscrições para a edição de 2021 do Rali Vinho da Madeira.

Segundo a organização todas as inscrições serão efectuadas on-line, e com as equipas interessadas a terem que solicitar o respectivo 'login' no link : http://www.ralivm.com.

"O prazo para formalizar a inscrição decorre até ao próximo dia 9 de Julho (beneficiando de desconto) e até ao dia 19 de Julho (sem qualquer desconto)", adianta ainda o comunicado enviado à comunicação social.

De referir que a edição deste ano vai para a estrada entre os dias 5 e 7 de Agosto.