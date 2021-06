54% da população holandesa tem anticorpos contra o SARS-CoV-2

Pelo menos 54% dos holandeses têm anticorpos contra o SARS-CoV-2 através do contágio ou pela vacinação, uma taxa de proteção que poderia minimizar a circulação do vírus em Julho nos Países Baixos, publicou hoje o banco de sangue Sanquin.

A investigação do Sanquin mostrou o "maior aumento até ao momento" do número de cidadãos com anticorpos contra a covid-19, passando de 32% para 54% em Maio.

A vacinação é "o principal impulsionador desse aumento", de acordo com o estudo, que testa o sangue de cerca de 2.000 dadores a cada semana em busca de anticorpos.

Os grupos que tiveram prioridade na campanha de vacinação, que começou nos Países Baixos em meados de Janeiro, reflectem-se claramente na subdivisão da faixa etária com maior proteção contra o vírus.

Os anticorpos foram encontrados em 90% dos dadores com mais de 70 anos, 85% nas pessoas entre 61 e 70 anos e em aproximadamente 54% das pessoas com idade entre 51 e 60 anos.

Também há um aumento "notável" da presença de anticorpos nos dadores mais jovens, entre 18 e 30 anos, com um percentual que gira em torno de 40%.

"Esse aumento começou há um mês e parece ser uma combinação das infecções e da vacinação, isso ainda está a ser investigado", sublinhou o Sanquin num comunicado.

O banco de dadores utiliza um sistema de teste para diferenciar os anticorpos contra a covid-19 desenvolvidos por uma das vacinas ou pelo contágio: o aumento da taxa de vacinação se reflecte no estudo realizado.

"Se a percentagem de pessoas com anticorpos continuar a subir tão rapidamente, talvez a imunidade seja alcançada em Julho e a circulação do novo coronavírus seja severamente suprimida", comemora Sanquin.

Os Países Baixos disponibilizou cerca de 9,4 milhões de doses contra a covid-19, segundo dados oficiais, que não indicam quantas pessoas já têm a vacinação completa, e o país espera administrar mais de um milhão de vacinas esta semana, com 188 pessoas vacinadas por minuto.

As infecções diárias também mostram que o país começa a controlar a onda do novo coronavírus, após registar 2.530 novas infecções na quarta-feira, com 1.240 pacientes internados em hospitais, 18% menos infecções em uma semana, o que as autoridades relacionam directamente com o avanço da vacinação.

Os países documentaram 1,65 milhão de casos positivos e 17.632 mortes confirmadas pela covid-19, embora esse número possa ser muito maior, com base nas contagens de atestados de óbito.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.551.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 170,6 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.