Rui Alves dá prioridade a obras e diz que regresso à I Liga "não é a qualquer preço"

Rui Alves tomou posse, ao início desta tarde, no Funchal, para um novo mandato como presidente do Clube Desportivo Nacional e apontou três obras como os maiores desafios para os próximos três anos. Já o regresso da equipa alvinegra à I Divisão de futebol profissional foi considerada uma prioridade “importante mas nunca a qualquer preço”. “Eu sei que a maioria vai ficar ligada ao desafio do regresso à I Liga, mas eu, enquanto presidente, tenho que pensar para além disso”, justificou.

Segundo Rui Alves, o maior desafio é ver cumprida a promessa de construção do primeiro centro de alto rendimento, o primeiro pavilhão com um centro de investigação integrada, ligado à Universidade da Madeira. “Esse é o grande desafio para este mandato”, estabeleceu o dirigente. Para além disso, daqui por um mês, a equipa dirigente conta entregar na CMF um plano de pormenor para a zona da Choupana que “permitirá não só aumentar as condições infraestruturais da academia, com a construção de mais um campo de 11 e dois de 7, bem como de uma pista de atletismo que o Funchal não tem”. Para além disto, no âmbito da Fundação Nacional 1910, “há outro sonho responsável” que é a construção de um lar de terceira idade.

O dirigente nacionalista reconheceu que o regresso à I Liga “deve ser uma das prioridades” e avançou alguns pormenores para preparação da próxima época. O novo treinador, Sérgio Vieira, chega à Madeira no princípio da próxima semana. “Se possível” vão transitar 12 jogadores do actual plantel, mas Rui Alves recusou avançar os respectivos nomes. O regresso ao trabalho da equipa de futebol está programado para a primeira semana de Julho. Anunciou ainda que Rúben Micael deverá colaborar com o clube na prospecção e observação de potenciais talentos (scouting).