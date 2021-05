Real Madrid anuncia contratação de David Alaba por cinco épocas

O Real Madrid anunciou hoje a contratação, por cinco épocas, do futebolista austríaco David Alaba, que se juntará ao plantel 'merengue' a seguir ao Euro2020, depois de onze temporadas ao serviço do Bayern Munique.

Alaba, que pode jogar tanto a lateral esquerdo como a central, ou mesmo no meio-campo, marcou dois golos em 42 jogos que realizou na presente época pelos campeões da Alemanha e chega ao Real Madrid livre, após ter expirado o seu contrato com o clube bávaro, com o qual não chegou a acordo em relação à renovação.

Na capital da Baviera, onde disputou 431 jogos, marcou 33 golos e fez 55 assistências, Alaba acumulou um currículo invejável, ao vencer duas Ligas dos Campeões, 10 Bundesligas, seis Taças da Alemanha, além de dois campeonatos mundiais de clubes.

Fez a sua estreia na seleção da Áustria a 14 de outubro de 2009, frente à França, tornando-se no jogador mais jovem (17 anos) a fazê-lo na história do futebol austríaco, soma 79 internacionalizações e 14 golos e foi por sete vezes escolhido como o melhor jogador de futebol do país.

Nascido e criado em Viena, Alaba sempre quis ser jogador de futebol num país onde a modalidade não recebe tanta atenção da imprensa ao contrário do que acontece na maioria dos países europeus.

Aos 29 anos, terá feito, segundo a imprensa espanhola, o contrato da sua vida com o Real Madrid, onde vai auferir 12 milhões de euros 'limpos' por época.