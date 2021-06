Madeira Climbing Center promove workshop de iniciação à escalada

O terceiro Workshop de iniciação à escalada, promovido pelo Madeira Climbing Center, está agendado para 26 de Junho.

Destina-se a todas as pessoas (maiores de 16 anos) interessadas em escalada, com foco especial para iniciantes e curiosos.

De acordo com a organização, o objectivo passa por criar mais interessados na modalidade, na sua prática segura e em equipa.

O workshop será levado a cabo pelo gerente do Madeira Climbing Center, formador certificado com CCP e com vários anos de experiência em escalada ‘outdoor’.

“Acreditamos que este workshop será uma mais-valia para a criação de adeptos e praticantes do desporto na nossa Ilha”, reforça a organização.

Durante os trabalhos, que terão lugar no Madeira Climbing Center, serão abordados os seguintes temas: Equipamentos de segurança e o seu uso correto; Diferentes tipos de escalada; Técnicas de escalada.

Todos os participantes terão a oportunidade de comparecer num convívio exterior (não obrigatório), que terá lugar no dia 27, onde poderão pôr em prática o que aprenderam.