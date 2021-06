Câmara de Lobos promove VI edição da exposição Criativ’arte

A autarquia de Câmara de Lobos inaugura, no próximo dia 14 de Junho, pelas 11 horas, a exposição CRIAtiv´ARTE, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos. A mostra reúne trabalhos dos alunos de 20 estabelecimentos de educação do concelho , criados a partir de desperdícios de plástico.

Para a realização desta iniciativa artística-educativa, que vai já na sua VI edição, a temática abordada, recaiu no universo do meio ambiente, tendo a seguinte premissa: 'Plástico – um grande desafio ambiental do século XXI'.

"Com esta iniciativa pretende-se sensibilizar, miúdos e graúdos para os problemas ambientais", destaca o executivo em nota de imprensa.

A exposição CRIAtiv´ARTE ficará patente até 23 de Julho, no hall do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, e poderá ser visitada de segunda-feira a sexta-feira, das 09 às 17 horas.