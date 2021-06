CMF apoia realização da 46.ª Volta à Madeira em Bicicleta

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, assinou um protocolo com a Associação de Ciclismo da Madeira, no valor de 5 mil euros, que visa apoiar a realização da emblemática Volta à Madeira em Bicicleta que decorre de 22 a 25 de Julho.

Acompanhado pela vereadora com o pelouro do Desporto, Dina Letra, Miguel Silva Gouveia visitou a sede da associação, onde foi recebido pelo presidente Rui Almeida. O autarca destacou o exemplo de perseverança da Associação de Ciclismo: "Nestes últimos dois anos, em condições bastante adversas, conseguiu levar para as estradas da Madeira as duas edições desta grande prova que já faz parte da história do desporto Regional”.

Miguel Silva Gouveia sublinhou ainda: "Todas as actividades dinamizadas pela Associação de Ciclismo da Madeira na nossa cidade, têm um impacto significativo na procura pelo destino Funchal por parte dos amantes desta modalidade espalhados pelo mundo e contribuem, igualmente, para o desenvolvimento da vida social, recreativa, e desportiva do nosso município”.

“No momento em que estamos a retomar o Turismo, acreditamos que todo o trabalho da Associação de Ciclismo e todo o potencial desta prova, serão de elevada importância para promover não só o desporto, mas também a cidade do Funchal e a Madeira enquanto destino atractivo e seguro”, concluiu.