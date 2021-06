Coligação Confiança - Sé promove 'Roteiros pelo Coração da Cidade'

A Coligação Confiança - Sé irá desenvolver, ao longo das próximas semanas, um conjunto de iniciativas, intituladas 'Roteiros pelo Coração da Cidade'.

Diogo Goes, cabeça-de-lista e candidato a presidente da Junta de Freguesia da Sé, refere que este conjunto de iniciativas, tem por objectivos divulgar e valorizar o trabalho das instituições sociais e culturais do coração da cidade, e estabelecendo um contacto de proximidade com as pessoas, escutando as suas preocupações.

Já na próxima terça-feira, dia 15 de Junho, data em que se assinala o Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra Pessoas Idosas, tem início o 'Roteiro pela Inclusão e Coesão Social', que prevê a visita a instituições de solidariedade social.

Nos dias 16 e 17 de Junho, realiza-se o 'Roteiro Cultural pelos Museus e Património', que prevê a visita a vários museus e um percurso pedonal pelo património edificado cicil e religioso e pela estatuária pública.

Esta iniciativa tem por objectivo conhecer o património artístico e a programação dos espaços museológicos e culturais da Cidade do Funchal, tendo em vista a valorização do património artístico, a cooperação e activação de novas sinergias entre instituições públicas com diferentes tutelas e instituições privada

A 18 de Junho, por ocasião do Dia Mundial da Gastronomia Sustentável, prevê-se a realização de um 'Roteiro Gastronómico', que procurará dar a conhecer as várias ofertas da restauração na freguesia da Sé.

As iniciativas deste mês de Junho serão concluídas a 28 de Junho, assinalando o Dia Mundial das Micro Pequenas e Médias Empresas, que se assinala na véspera, a Coligação Confiança irá desenvolver um 'Roteiro pela Economia Local e Empreendedorismo', procurando escutar empresários e agentes dos diversos sectores económicos, que têm atividade na freguesia da Sé.