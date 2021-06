'Cidadão Cibersocial' alerta formandos para os riscos das redes sociais

O Centro Internet Segura e o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) lançaram um curso 'online' gratuito para capacitar os portugueses de práticas de utilização das redes sociais, que melhorem a cibersegurança e ajudem a garantir a privacidade dos utilizadores.

A utilização das redes sociais aumentou de forma acentuada nos últimos anos, mas o uso frequente destas plataformas acarreta algum risco e foi com esta problemática que o CNCS e o Centro Internet Segura se juntaram para melhorar a cibersegurança das contas.

Através do curso, é possível conhecer melhor as redes sociais e os seus riscos, sem deixar de reconhecer as vantagens e os benefícios que este tipo de plataforma trouxe ao mundo atual.

O objetivo é chegar ao fim do curso com a capacidade de identificar quais os tipos de redes sociais, os riscos mais comuns em cada uma delas e aplicar as melhores práticas de segurança e privacidade quando as utilizarmos

O projeto destina-se a todos os cidadãos a partir dos 14 anos, que utilizem as redes sociais e estejam interessados em proteger as suas contas e evitar que os seus dados sejam expostos.

O curso está dividido em 5 módulos e tem uma carga horária de cerca de 3 horas.

Após a conclusão de todos os módulos do curso "Cidadão Cibersocial", os participantes podem descarregar o respetivo Certificado de conclusão, caso respondam corretamente a todas as atividades, com uma percentagem mínima de 75% de opções corretas.

O curso está já disponível na plataforma NAU e os interessados podem inscrever-se e garantir a sua participação através do link: https://www.nau.edu.pt/pt/curso/cidadao-cibersocial/