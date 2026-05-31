Trump renova mandato de Tom Barrack como enviado para a Síria e acrescenta Iraque

O embaixador norte-americano na Turquia, Tom Barrack, vai continuar a ser o enviado especial dos Estados Unidos para a Síria e desempenhar em simultâneo o mesmo papel para o Iraque, anunciou hoje Donald Trump.

O mandato de um ano de Barrack como enviado especial para a Síria terminou à meia-noite de sexta-feira, mas, satisfeito com o seu trabalho, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, renovou o mandato do diplomata por mais 12 meses.

Numa publicação na rede social TruthSocial, de que é proprietário, Trump escreveu que Tom Barrack "tem realizado um trabalho notável" e que, por isso, "será nomeado enviado especial do presidente para a Síria e, igualmente, enviado especial do presidente para o Iraque".

A decisão acontece numa altura em que, diz o presidente norte-americano, os Estados Unidos mantêm uma "cooperação estratégica com os governos da Síria e do Iraque" e quando a relação com os dois "continua a crescer".

Barrack "continuará a ser embaixador na Turquia e atuará com o total apoio do Departamento de Estado dos Estados Unidos", disse Trump.

O diplomata é o principal interlocutor com as autoridades sírias lideradas pelo ex-líder jihadista Ahmed al Shara durante um período de transição complexa e violenta após a queda do regime de Bashar al Assad em dezembro de 2024.

Ao somar a interlocução com o Bagdade, Barrack torna-se o principal interlocutor de Trump nas conversações com o executivo de Ali al-Zaidi, formado em maio, seis meses após as eleições legislativas de novembro de 2025.

No Iraque operam milícias pró-iranianas, praticamente integradas no aparelho de segurança do Estado, que Washington considera uma grave ameaça às suas posições na região.

As todas as tentativas de desmantelar estes grupos têm sido infrutíferas face ao receio expresso pelas autoridades iraquianas de que qualquer tentativa de forçar o desarmamento destas organizações comprometa o equilíbrio do país.

O Iraque foi durante muito tempo um palco de confrontação indireta entre os Estados Unidos e o Irão, com os sucessivos governos a tentarem negociar um equilíbrio delicado entre os dois parceiros, que são também rivais.