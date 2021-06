Clube Naval da Calheta vence Regata da Ponta do Sol

As águas do concelho da Ponta do Sol acolheram hoje, dia 10 de Junho, a I Etapa do Circuito Regional SIPRE, designada por Regata da Ponta do Sol, um evento organizado pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal da Ponta do Sol.

A prova - que contou com a presença de canoístas oriundos da ADNPSol, ANCLobos, CTMar, CNCalheta e CNFunchal - teve início na Calheta e culminou no Cais da Ponta do Sol, num percurso de 8 quilómetros.

No que diz respeito à classificação colectiva, o Clube Naval da Calheta venceu a primeira etapa com 8.128 pontos, seguido pelo Clube Naval do Funchal com 7.077 pontos e o Centro Treino Mar com 7.031 pontos.

Pódio classificação individual

- SS1 Séniores – 1º David Fernandes (CNF), 2º Bruno Afonso (CNF), 3º João Ornelas (ANCL);

- SS1 Séniores Femininos – 1º Carlota Duarte (CNF),

- SS1 Juniores – 1º Bernardo Pereira (CNC), 2º Oleksandr Bobuskyy (CNC), 3º Oskar Morozov (CTM);

- SS1 Cadetes – 1º Paulo França (CTM), 2º Pedro Pereira (CNF); 3º Daniel Freitas (CNC);

- SS1 Cadete Femininos – 1º Luísa Pereira (CTM); 2º Maria Morgado (CNC), 3º Francisca Ribeiro (CNC);

- SS1 Veterano A – 1º Wilmer Freitas (CTM);

- SS1 Veterano B – 1º Vitor Chaves (CNF); 2º António Ribeiro (CNC);

- SS1 Veterano B Femininos – 1º Yana Loskutova (CNF);

- SS1 Veterano C Femininos – 1º Maria Pereira (CNF);

- SS2 Séniores - 1º Paulo Teles/Francisco Figueira (CTM);

- SS2 Cadetes - 1º Diogo Ferreira/Miguel Orfão (CNC);

- SS2 Misto Absoluto – 1º Rui Macedo/Beatriz Santos (CNF); 2º João Rodrigues/Beatriz Gonçalves (CNF);