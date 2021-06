Mestre Anjos Teixeira no Baltazar Dias

A exposição 'Mestre Anjos Teixeira' é inaugurada a 17 de Junho, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, uma iniciativa da Galeria Anjos Teixeira. A criação de um espaço temporário de homenagem ao mestre escultor conta com projecto expositivo do fotógrafo David Francisco.

A exposição será composta por cerca de 30 peças e estará patente até dia 20 de Agosto no Salão Nobre do Baltazar Dias.

David Francisco, recolheu diversas peças, desde pinturas a medalhas, junto de pessoas que privaram com o escultor enquanto viveu na Madeira.

Pedro Anjos Teixeira nasceu em Maio de 1908 em Paris e veio com seis anos para Portugal, com os pais, para viver em Sintra. Cresceu no seio artístico movido pelo seu pai, mestre escultor Artur Gaspar dos Anjos Teixeira.

Cresceu em contacto próximo com a natureza, o que se reflectirá nas suas esculturas e conhecimento anatómico. Começou a trabalhar com o pai na adolescência e ganhou relevância no meio artístico depois da sua morte.

Frequentou o curso superior de Escultura em Lisboa, onde montou ateliê. Na capital teve contacto com diversos artistas. Durante o seu percurso recebeu diversas medalhas e prémios, como artista plástico. Nos anos 50, frequentou o curso de Ciências Pedagógicas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Aos 51 anos, mudou-se para o Funchal, onde viveu cerca de duas décadas. Foi professor na Academia de Música e Belas Artes da Madeira, continuou a apostar no meio artístico. também foi jornalista dinamizador da Orquestra de Câmara do Funchal.

Durante os anos 80 regressou a Sintra, onde veio a morrer em 1997, deixando um legado escultórico à cidade do Funchal.

Para homenagear a passagem do mestre pela música e pela Orquestra de Câmara, a inauguração da exposição, a 17 de Junho, contará com um momento de música de câmara, a cargo do Quarteto de Cordas do Atlântico.