Volta a apaixonar-te por conduzir!

É um bom dia para seres bom.

Se procuras uma solução de mobilidade 100% elétrica com zero emissões locais, aproveita a nossa oferta de 3.000€ + IVA em todos os modelos da gama smart. E ainda podes acrescentar o incentivo do Governo Prime-RAM.

Sabe mais aqui ou informa-te com o C. Santos VP.

O valor de 3.000€ inclui IVA e poderás acumular com o incentivo do Governo.

Esta campanha é válida até 31 de Julho e exclusivo para novas matrículas.

Esta campanha não acumula com outras campanhas smart em vigor.

smart EQ fortwo com carregador de bordo de 4,6kW- consumo de energia (combinado): 18,6-17,1 kWh/100km, emissões de CO2 (combinadas): 0 g/km; smart EQ fortwo com carregador de bordo de 22kW – consumo de energia (combinado): 17,0-15,7 kWh/100km, emissões de CO2 (combinadas): 0 g/km.

smart EQ fortwo cabrio com carregador de bordo de 4,6kW- consumo de energia (combinado): 18,9-17,6 kWh/100km, emissões de CO2 (combinadas): 0 g/km; smart EQ fortwo cabrio com carregador de bordo de 22kW – consumo de energia (combinado): 17,3-16,1 kWh/100km, emissões de CO2 (combinadas): 0 g/km.

smart EQ forfour com carregador de bordo de 4,6kW- consumo de energia (combinado): 19.4-17,8 kWh/100km, emissões de CO2 (combinadas): 0 g/km; smart EQ forfour com carregador de bordo de 22kW – consumo de energia (combinado): 17,7-16,3 kWh/100km, emissões de CO2 (combinadas): 0 g/km.

Os valores apresentados foram apurados segundo o método de medição estipulado. O consumo de energia e a autonomia foram determinados com base no Regulamento 692/2008/CE. O consumo de energia e a autonomia dependem da configuração do veículo. Podes consultar mais informações sobre o consumo oficial de combustível e as emissões oficiais específicas de CO2 dos novos veículos ligeiros de passageiros no “Guia sobre o consumo de combustível e as emissões de CO₂ dos novos veículos ligeiros de passageiros”, disponível gratuitamente em todos os pontos de venda e na Deutsche Automobil Treuhand GmbH em www.dat.de.

C. Santos VP | Smart

Contacto: 291 099 500

E-mail:[email protected]

Morada: Caminho do Poço Barral 35-37

9000-155 Funchal