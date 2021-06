Mercado interno já sustenta mais de metade do turismo

Continentais e madeirenses dão alento à hotelaria da Região, representando 56% do total de hóspedes entre Janeiro e Abril deste ano, apesar do tempo médio de estadia ser de apenas 2,6 noites. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 15 de Junho.

Ainda sobre o mesmo tema, na entrevista de hoje, a economista Vera Gouveia Barros defende que destino tem de se rejuvenescer, mantendo a autenticidade.

E já que falamos de viagens, igualmente em destaque, os testes rápidos passam a servir ‘passaporte’ para a Madeira. O controlo à entrada será aliviado, bastando aos passageiros um teste de antigénio negativo, em vez dos PCR, para desembarcar de avião ou de barco na Região. Rastreio obrigatório para festas com mais de 100 convidados, recintos desportivos até 50% da lotação, rali autorizado num Verão sem arraiais, campos de férias e ATL’s abertos a partir 1 de Julho, recolher obrigatório reduzido a 4 horas e restaurantes e bares até à meia-noite, são algumas das novas medidas que entram em vigor, maioritariamente, a 1 de Julho.

Quanto ao Euro 2020, Portugal procura contrariar tradição das estreias. Cristiano Ronaldo garante que selecção “está bem preparada” para o teste húngaro.

Nesta edição é também dado a conhecer que o cais do Calhau da Lapa está em risco de desaparecer, devido aos danos provocados pelo mar alteroso.

Os prémios Boa cama/Boa mesa, que distinguiram quatro premiados na Madeira 'fecham' a primeira página de hoje.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.