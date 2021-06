CTT lança postal comemorativo dos 75 anos do Conservatório

A criação do postal comemorativo pretende dar a conhecer, a nível nacional, esta efeméride do CEPAM. A cerimónia de apresentação decorre pelas 18 horas, no Salão Nobre daquele estabelecimento de ensino.

Produzido pelos CTT - Correios de Portugal, instituição parceira das comemorações, o postal apresenta uma imagem da fachada frontal do edifício sede do Conservatório. No fundo, para além do azul representativo da região, encontra-se um pormenor da partitura ‘Canto de Amor’, da autoria de um dos fundadores da instituição, o Eng.º Luiz Peter Clode.

No verso do postal, foi criado um selo que combina os elementos anteriores, completado com o logótipo oficial das comemorações dos 75 anos da instituição. Figurará, ainda, um carimbo oficial com os mesmos componentes.