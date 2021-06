Governo lança Plataforma Digital Madeira Circular

A Economia Circular é uma das prioridades do Governo Regional para criar valor ambiental e económico para a Região. Para promover o envolvimento da comunidade na transição para uma economia circular, o Governo Regional lança agora a Plataforma Digital Madeira Circular.

"Nesta plataforma será possível encontrar as melhores práticas que conduzem à utilização eficiente dos recursos ao longo da cadeia de valor das empresas e à reintrodução desses recursos no mercado. Terá também um fórum para agregar os principais agentes para a economia circular, incluindo a sociedade civil, as empresas, a administração pública e a comunidade científica e académica, que constituirão assim uma verdadeira comunidade focada na ação colaborativa e na promoção de soluções de circularidade", explica a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas através de uma nota de imprensa enviada às redacções.

Na plataforma será possível encontrar as melhores práticas que conduzem à utilização eficiente dos recursos ao longo da cadeia de valor das empresas e à reintrodução desses recursos no mercado.

O portal terá também um fórum para agregar os principais agentes para a economia circular, incluindo a sociedade civil, as empresas, a administração pública e a comunidade científica e académica, que constituirão assim uma verdadeira comunidade focada na ação colaborativa e na promoção de soluções de circularidade.

A apresentação pública da Agenda e Plataforma Digital Madeira Circular terá lugar amanhã, pelas 10 horas, no Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos. A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, estará presente na iniciativa.

Nesta cerimónia estarão representantes de vários organismos do Governo Regional e de empresas que se constituem alguns dos bons exemplos da aplicação dos conceitos da Economia Circular na Região.