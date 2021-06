CDU diz que é "grande força política nacional no poder local"

"A CDU é pelo seu trabalho e percurso uma grande força política nacional no poder local, indissociavelmente ligada à construção do Poder Local Democrático, à sua afirmação como espaço de resolução dos problemas e de intervenção a favor do desenvolvimento e do bem-estar".

É desta forma que o partido começa o comunicado alusivo ao Encontro Regional, marcado para este Sábado no Jardim da Santa Luzia, no Funchal.

Na nota enviada para a redacção do DIÁRIO, o partido também escreve que "vale não apenas pela qualidade e provas dadas pelos seus eleitos", mas também pelo seu projecto "assente no trabalho, na honestidade e na competência, como solução e força alternativa quer a PSD e CDS, quer a PS e BE".

Afirmando-se como a "grande força de esquerda no Poder LocaL" a CDU garante que tem um projecto de interesse público: "É assim na gestão das autarquias que nos estão confiadas e onde assumimos maiores responsabilidades resultantes de aí sermos maioria, mas também quando em minoria enquanto voz indispensável na defesa dos interesses das populações, presença necessária para dar corpo a causas e aspirações locais, voz exigente e construtiva para garantir uma gestão transparente e eficaz", lê-se na mesma nota de imprensa.

A CDU tem uma comprovada qualidade na intervenção e gestão das autarquias, bem visível no trabalho realizado nas freguesias onde assumimos o poder, com um incontestável percurso de trabalho, honestidade e competência. Mesmo em minoria, é inegável o empenho e a contribuição dos eleitos da CDU para a defesa de melhores condições de vida, dos serviços públicos, dos interesses e direitos das populações. É esta contribuição que a CDU se propõe confirmar e prosseguir no próximo mandato nas autarquias locais, pronta, com os seus eleitos, a assumir novas exigências e acrescidas responsabilidades. CDU

O partido diz que tem um projecto que vai para além da "mera soma de propostas e ideias e que não deixa dúvidas quanto ao sentido e rumo da nossa intervenção na defesa do interesse público e das populações".

Um projecto de uma força que assume e luta pela participação como um factor essencial de uma gestão democrática, assegurando o envolvimento efectivo das populações na definição das principais opções da política autárquica, nomeadamente no domínio do planeamento. Que impulsiona e se bate pela concretização de uma gestão integrada que assegure a construção de espaços urbanos humanizados, ambientalmente equilibrados e dotados dos equipamentos e dos programas para a sua utilização e animação indispensáveis a uma vida social e colectiva. CDU

Para além disto, o partido garante também que o seu projecto "promove uma gestão do território e garante um desenvolvimento equilibrado, salvaguardando a defesa do interesse público e colectivo "da pressão especulativa", e consequente da defesa do espaço público. A CDU quer ainda uma política local que assegure e fomente a cultura e o desporto para as populações.

E mais: "Um projecto que assume a defesa do carácter público da prestação dos serviços básicos essenciais pela autarquia, desde logo pela recusa da estratégia de apropriação privada da gestão da água, e de outros bens públicos, como instrumentos essenciais de salvaguarda dos interesses das populações".