CDU defende criação de um novo Centro Cultural no Funchal

A CDU organizou na manhã desta sexta-feira uma iniciativa política sobre os edifícios públicos que se encontram encerrados na Rua da Carreira, no Funchal. Defende que seja garantido uso público e a criação de um novo Centro Cultural ao serviço da cidade e dos cidadãos, através da reconversão destes edifícios.

Para o Centro Cultural serviriam os edifícios públicos onde funcionou, num deles, a Escola da Carreira, a escola de 1º ciclo, no outro o Departamento de Recrutamento Militar, correspondem a espaços contíguos e com áreas amplas, que se estendem até ao outro lado, até à Rua Nova de São Pedro.

“A cidade precisa que se concretize na Rua da Carreira, onde foi a escola, a Casa da Cultura, com uma galeria municipal e com a livraria municipal e outros equipamentos para a fruição cultural. No edifício ao lado, onde tem sido o Departamento de Recrutamento Militar e que foi sede da PIDE/DGS antes da Revolução de Abril, deverá ser concretizado um pólo cultural, com centro interpretativo, sobre a liberdade e a luta pela democracia. Ou seja, num e noutro espaço, em interconexão projectiva, deverá ser efectivado um novo fórum de cultura e de animação cultural para o Funchal e para a Região.” Edgar Silva, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal do Funchal



Para a CDU é “caso de manifesta incúria deixar ao abandono edifícios públicos que a cidade precisa para infraestruturas de dinamização cultural. Quando o Funchal tanto precisa no seu centro urbano de grandes salas para o espectáculo e eventos culturais, lamentavelmente, quer no tempo do PSD à frente do Município, quer no tempo do PS na governação da cidade, tem faltado visão e vontade política para garantir o devido uso público destes edifícios, que tanta utilidade poderão ter para a cidade e para os cidadãos.”

Assim, a candidatura da CDU nestas Eleições Autárquicas defende para o Funchal a criação de um novo Centro Cultural para o Funchal na Rua da Carreira.