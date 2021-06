'Fishforward', sobre o consumo sustentável de pescado, chega ao fim passados seis anos

A ANP|WWF encerra esta sexta-feira o projecto 'Fishforward' na companhia de alguns dos seus mais importantes parceiros. Com transmissão em directo a partir do Hotel Marriott em Lisboa, a partir das 11 horas, no seu canal de Youtube, a ONG de ambiente celebra "o sucesso" do projecto que se prolomgou durante seis anos em Portugal, "e que alterou a forma como os portugueses escolhem e consomem pescado, passando a considerar opções mais sustentáveis", acredita a entidade.

O projecto chegou, desde 2015, a 82 milhões de consumidores, revela a ANP|WWF e possibilitando um consumo de pescado mais sustentável, contribuindo para a protecção dos peixes, dos oceanos e das pessoas que dependem deles.

"Este projecto teve um papel muito importante para promover o consumo responsável de pescado e, em termos mais gerais, a dieta sustentável, uma dieta alimentar que protege o planeta. O projecto abordou ainda muitos outros temas extremamente relevantes como o género, o oceano e o clima, a protevção dos stocks e das pessoas e mostrou que todos juntos conseguimos um equilíbrio entre a exploração dos recursos e a preservação dos nossos oceanos”, afirmou Ângela Morgado, directora executiva da ANP|WWF, através de comunicado. A ambientalista acrescenta que “cada um destes convidados teve, em algum momento do projecto, um papel fundamental para o sucesso do mesmo e este evento pretende agradecer-lhes por esse envolvimento e manter ativos estes compromissos para com um Planeta mais saudável e resiliente no futuro”.

Ângela Morgado~estará hoje à conversa com o Elmar Derkitsch, CEO do Grupo de Hotéis Marriott, Joana Seixas, a Chef 'Tia Cátia' e Célia Rodrigues, empresária e produtora de ostras, todos parceiros do projecto.

Haverá ainda lugar para mensagens da equipa portuguesa do projecto e da sua coordenadora internacional, Sabine Gish-Boie. O encerramento será dedicado ao actor e embaixador da ANP|WWF Pedro Lima, uma das celebridades que deu a voz e a cara ao projecto.

O projecto foi cofinanciado pela UE com o objetivo de atingir uma maior sustentabilidade ecológica, social e económica no consumo de peixe e marisco; na primeira fase (2015-17) esteve activo em 11 estados-membros da União Europeia. O sucesso traduziu-se numa segunda fase (2018-21), integrando novos parceiros, entre eles alguns países em desenvolvimento (uma vez que um dos pilares do projeto era envolver comunidades pesqueiras de países em desenvolvimento como Filipinas, Turquia, África do Sul, India e Tunísia. A comunidade FishForward incluiu no total 17 parceiros.

Mantendo os mesmos objectivos - melhorar a consciencialização dos consumidores sobre a necessidade de compras sustentáveis, melhorar as condições de vida das comunidades piscatórias em países em desenvolvimento em vários casos de estudos, motivar e aconselhar o sector do retalho na obtenção de produtos de peixe e marisco sustentáveis e responsáveis na sua gama de produtos, promover leis e directrizes legais de suporte para uma produção legal, sustentável e responsável de peixe e marisco e elaborar estudos científicos, a gestão e coordenação das duas fases – teve como coordenador o escritório da WWF Áustria.

O Guia de Consumo de Pescado da WWF, que orienta e ajuda os consumidores a escolher corretamente peixe e marisco para terem menos impacto nos ecossistemas marinhos, colaborando na sua recuperação e promovendo a sustentabilidade dos nossos oceanos, foi uma das importantes ferramentas do projecto.

Já durante a pandemia, uma campanha com receitas, com o Chef Fábio Bernardino, ajudou a promover as recomendações da ANP|WWF sobre como variar o consumo, procurar produtos certificados, procurar os tamanhos certos de peixes adultos, entre outras.

A questão do género foi um dos pilares de comunicação do projecto e o escritório português levou a Bruxelas, ao Parlamento Europeu, a produtora de ostras Célia Rodrigues que falou sobre a urgência de alterar o papel pouco reconhecido das mulheres no sector das pescas, alinhando-se esta iniciativa com o lançamento do relatório sobre o género na actividade pesqueira.

Já dentro do país, a 'Tia Cátia' teve um papel fundamental, tanto no apoio a eventos como o Festival do Atum, no Porto Santo, mas também pela sua participação na tertúlia do género realizada no mercado de Setúbal em 2019 e através da confecção de várias receitas de pescado sustentável apresentadas na televisão e em outros fóruns.

O projecto Fish Forward

O Fish Forward é um projeto da WWF de sensibilização dos consumidores, empresas e autoridades à escala europeia e é cofinanciado pela União Europeia. O projecto visa alcançar a mudança de comportamento de consumidores e empresas na Europa, com base numa maior sensibilização e conhecimento das implicações do consumo de pescado para as pessoas nos países em desenvolvimento, mas também na Europa.

A sobrepesca, a pesca ilegal e as mudanças climáticas afectam principalmente as pessoas que vivem nos países em desenvolvimento, de onde vem a maior parte do peixe que comemos. A escolha e o fornecimento de pescado sustentável beneficia as pessoas e a natureza em todo o mundo.